«Газпром», доходы от сделки с ОПЕК+ и ТВ. Итоги четверга

В четверг стало известно, что суд в США обязал три компании раскрыть информацию о европейских активах «Газпрома» в рамках спора с «Нафтогазом». В Минэнерго рассказали, что российский бюджет получил около 5 трлн рублей благодаря ОПЕК+. Morgan Stanley переводит валютные операции из Москвы в Лондон. Кроме того, Владивосток стал новой столицей Дальневосточного федерального округа, а ФАС возбудила дело из-за завышения цен на цифровые ТВ-приставки.
Суд в США обязал три компании раскрыть информацию о европейских активах «Газпрома». Иски подал украинский «Нафтогаз».
Российский бюджет получил около 5 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+. А российские нефтяники получили дополнительно 2 трлн рублей.
ФАС возбудила дело из-за завышения цен на цифровые ТВ-приставки. В некоторых компаниях еще не получали уведомлений от антимонопольной службы.
Morgan Stanley переводит валютные операции из Москвы в Лондон. Но на российском рынке банк сохранит свое присутствие.
Владивосток стал новой столицей Дальневосточного федерального округа. Ранее центром был Хабаровск.
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