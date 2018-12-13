В Петербурге после обысков задержали «обнальщиков» с доходом 35 млн рублей Они работали в нескольких регионах России

Сотрудники полиции задержали предполагаемых участников организованной группы, которая занималась проведением нелегальных банковских операций. Об этом в четверг сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, офисы злоумышленников находились на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Они якобы открывали фирмы-однодневки и расчетные счета в различных банках на территории разных российских регионов, в основном, в Краснодарском крае. В результате они смогли незаконно осуществлять расчетные операции с денежными средствами.

Помимо этого, фигуранты занимались нелегальным обналичиванием денег за вознаграждение, считают в полиции. С января по октябрь 2018 года они сумели провести порядка 1 млрд рублей. Противоправный доход злоумышленников составил около 35 млн рублей, добавили в ГУ МВД.

Добавим, полиция провела обыски в Петербурге, Ленобласти и городе Армавир Краснодарского края. Сотрудники изъяли бухгалтерию, печати и учредительные документы фиктивных фирм. В итоге было возбуждено дело по ч.3 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В конце августа схему «обнальщиков» раскрыло ГУ МВД по Москве. Сообщалось, что злоумышленники проводили операции с 2013 по 2017 годы. В незаконной деятельности участвовало около 60 компаний-однодневок, а незаконных доход подозреваемых составил порядка 300 млн рублей.