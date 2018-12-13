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13.12.18 / 18:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Valio запускает в России производство сливочного масла

Продукт будет представлен в сегменте «премиум»

Финская Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом. Об этом в компании сообщили в четверг.

Кислосливочное масло будет производиться на партнерском производстве ООО «Валио» в Московской области. В компании отметили, что оно будет продаваться в упаковках по 180 и 450 г.

Ожидается, что продукт появится на полках до конца года. Он будет представлен в премиальном сегменте.

Добавим, Valio прекратила поставки сливочного масла в Россию после введения эмбарго в 2014 году. По данным компании, до этого момента бренд занимал до 25% рынка в Петербурге и более 14% — в Москве.

Компания Valio специализируется на производстве молочных продуктов. Она была образована в 1905 году. В России у Valio есть один собственный завод, компания также выпускает свою продукцию на мощностях предприятий-партнеров.

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