Япония анонсировала первый в мире искусственный «звездопад» Запустит для этого спутник

Япония намерена запустить в январе спутник, с помощью которого весной 2020 года планируется устроить первый в мире искусственный метеоритный дождь. Об этом в четверг сообщила токийская компания ALE, участвующая в проекте.

Предполагается, что спутник выведут на орбиту с помощью ракеты-носителя «Эпсилон-4» японского космического агентства JAXA, передает РИА Новости. На сайте агентства сказано, что запуск ракеты намечен на 17 января.

В спутник поместят 400 металлических шариков диаметром около 1 см. Предполагается, что аппарат будет выстреливать шариками, которые при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать и вызовут эффект «падающих звезд». Сам спутник будет находиться на расстоянии 400 км от Земли.

В ALE утверждают, что проект не должен оказать вредного воздействия на окружающую среду. Ожидается, что искусственный звездопад запустят в окрестностях Хиросимы в радиусе 200 км. Его смогут увидеть порядка 6 млн человек.

Ранее сообщалось, что Россия планирует начать строительство станции на орбите Луны в 2025 году. Станцию собираются использовать для стыковки кораблей и взлетно-посадочных модулей для высадки космонавтов на поверхность.