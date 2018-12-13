Все новости

13.12.18 / 13:57 Новости / Россия и мир

Япония анонсировала первый в мире искусственный «звездопад»

Запустит для этого спутник

Китай телескопЯпония намерена запустить в январе спутник, с помощью которого весной 2020 года планируется устроить первый в мире искусственный метеоритный дождь. Об этом в четверг сообщила токийская компания ALE, участвующая в проекте.

Предполагается, что спутник выведут на орбиту с помощью ракеты-носителя «Эпсилон-4» японского космического агентства JAXA, передает РИА Новости. На сайте агентства сказано, что запуск ракеты намечен на 17 января.

В спутник поместят 400 металлических шариков диаметром около 1 см. Предполагается, что аппарат будет выстреливать шариками, которые при вхождении в плотные слои атмосферы будут сгорать и вызовут эффект «падающих звезд». Сам спутник будет находиться на расстоянии 400 км от Земли.

В ALE утверждают, что проект не должен оказать вредного воздействия на окружающую среду. Ожидается, что искусственный звездопад запустят в окрестностях Хиросимы в радиусе 200 км. Его смогут увидеть порядка 6 млн человек.

Ранее сообщалось, что Россия планирует начать строительство станции на орбите Луны в 2025 году. Станцию собираются использовать для стыковки кораблей и взлетно-посадочных модулей для высадки космонавтов на поверхность.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.