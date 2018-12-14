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14.12.18 / 22:09 Новости / Россия и мир

Ключевая ставка, автономность Рунета и повышение цен на жилье. Итоги пятницы

ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%, спрогнозировал инфляцию по итогам года в 3,9-4,2% и допустил рост инфляции весной до 6%. А в Госдуме предложили обеспечить автономность Рунета и ужесточить требования к застройщикам.

Коллаж АБН

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%. До этого ставка менялась 17 сентября 2018 года и составляла 7,5%.

Также Центробанк РФ спрогнозировал, что темпы прироста потребительских цен в 2018 году составят 3,9-4,2%. Прогноз на 2019 год остался неизменным: годовая инфляция 5-5,5%.

При этом регулятор допустил рост инфляции в I квартале 2019 года вплоть до 6%. А дальше инфляция сбалансируется.

В Госдуме предложили обеспечить автономную работу российского сегмента Интернета. Это на случай отключения от глобальной сети.

Кроме того, парламентарии подготовили новые поправки, ужесточающие требования к застройщикам. В случае их принятия цены на жилье могут повыситься на 20%.

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