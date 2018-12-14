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14.12.18 / 16:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Комитет по благоустройству намерен посадить на улице Типанова более 200 кленов

Для обновления сквера

Фото Telegram-канал «Протестный Петербург»

Комитет по благоустройству намерен посадить на улице Типанова 203 клена. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Садовники высадят деревья в следующем году, отметили в комитете. Клены с красными и зелеными листьями будут чередоваться.

Кроме этого, ведомство планирует установить в сквере современные урны и скамейки. Также там приведут в порядок дорожки с газонами и разобьют цветник.

В комитете отметили, что для начала из сквера удаляют все вязы. Они заражены неизлечимым заболеванием – графиозом, уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее местные жители сообщили о вырубке деревьев на улице Типанова. Пользователи разместили фотографии в социальных сетях. Добавим. В текущем году комитет высадил около 12 тыс. деревьев. Из них 15% — клены.

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