Жители Петербурга предпочитают покупать на ужин сосиски — опрос X5 проанализировала потребительскую активность россиян

64 региона и 3,7 млрд. чеков в период с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. – такой объем данных проанализировали эксперты X5 Retail Group, чтобы выяснить, какие продукты чаще всего россияне покупают к ужину. Почему покупки именно в это время суток стали интересны специалистам, объясняется просто – вечером потребители чаще всего посещают магазины.

В результате исследования выяснилось, что в ТОП-10 самых популярных товаров в составе вечерней закупки входят твердый и полутвердый сыр, пельмени, пастеризованное молоко, сосиски, кофе, курица, сигареты, колбаса, томаты, белый хлеб.

При этом самые частые покупки к ужину – это пельмени (2,7% всех покупок), а к завтраку — сыр (3%).

Где же живут главные поедатели пельменей? Согласно данным анализа, чаще всего их выбирали в Алтайском крае (4,5% от общей суммы чеков), Ярославской и Новосибирской области (3,6% и 3,5% соответственно), Пермском крае (3,4%), Костромской и Московской области (по 3,3%). В этих регионах в вечернее время на пельмени вечером тратились либо больше всего, либо данный продукт входил в тройку самых популярных товаров.

Что касается других регионов, то, например, в Чувашии на ужин предпочитали курицу (4,2% суммы вечерней закупки). Также любители птицы проживают в Калмыкии (3,2%), республике Марий-Эл (3%), Нижегородской, Новгородской и Курганской областях (по 2,9%).

Сосиски на ужин покупаются в Ярославской и Владимирской областях (по 3% затрат в чеке) и Московском регионе (2,9%). При этом в Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской областях чаще, чем в других регионах, выбирали готовые блюда. А жители Ленинградской области, заходя в магазин за продуктами вечером, чаще тратились на сигареты.

Самыми частыми напитками, которые покупатели приобретали по вечерам, стали молоко, кефир, пиво и растворимый кофе.