Все новости

14.12.18 / 21:08 Новости / Россия и мир

Жители Петербурга предпочитают покупать на ужин сосиски — опрос

X5 проанализировала потребительскую активность россиян

Фото Х5 Retail Group

64 региона и 3,7 млрд. чеков в период с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. – такой объем данных проанализировали эксперты X5 Retail Group, чтобы выяснить, какие продукты чаще всего россияне покупают к ужину. Почему покупки именно в это время суток стали интересны специалистам, объясняется просто – вечером потребители чаще всего посещают магазины.

В результате исследования выяснилось, что в ТОП-10 самых популярных товаров в составе вечерней закупки входят твердый и полутвердый сыр, пельмени, пастеризованное молоко, сосиски, кофе, курица, сигареты, колбаса, томаты, белый хлеб.

При этом самые частые покупки к ужину – это пельмени (2,7% всех покупок), а к завтраку — сыр (3%).

Где же живут главные поедатели пельменей? Согласно данным анализа, чаще всего их выбирали в Алтайском крае (4,5% от общей суммы чеков), Ярославской и Новосибирской области (3,6% и 3,5% соответственно), Пермском крае (3,4%), Костромской и Московской области (по 3,3%). В этих регионах в вечернее время на пельмени вечером тратились либо больше всего, либо данный продукт входил в тройку самых популярных товаров.

Что касается других регионов, то, например, в Чувашии на ужин предпочитали курицу (4,2% суммы вечерней закупки). Также любители птицы проживают в Калмыкии (3,2%), республике Марий-Эл (3%), Нижегородской, Новгородской и Курганской областях (по 2,9%).
Сосиски на ужин покупаются в Ярославской и Владимирской областях (по 3% затрат в чеке) и Московском регионе (2,9%). При этом в Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской областях чаще, чем в других регионах, выбирали готовые блюда. А жители Ленинградской области, заходя в магазин за продуктами вечером, чаще тратились на сигареты.

Самыми частыми напитками, которые покупатели приобретали по вечерам, стали молоко, кефир, пиво и растворимый кофе.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.