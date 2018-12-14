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14.12.18 / 19:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Албин дал неделю застройщику «Норманн-Веста» на план решения проблемы 44 дольщиков

Иначе город расторгнет с компанией контракт

Коллаж АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин дал ООО «Норманн-Веста» неделю на подготовку предложений для обеспечения жильем 44 дольщиков, включенных в социальный реестр, в I квартале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу в аппарате чиновника.

В 2017 году город провел аукцион на право аренды земли на инвестиционных условиях для строительства многоквартирного дома на Муринской дороге в Красногвардейском районе. Победителем торгов стала «Норманн-Веста».

Согласно условиям аукциона, компания должна была предоставить 44 квартиры участникам долевого строительства, которые внесены в реестр нуждающихся в защите дольщиков. Однако застройщик не выполнил свои обязательства. По словам Албина, если решение не будет найдено за семь дней и не подкреплено гарантиями, Смольный расторгнет контракт.

В свою очередь и.о. гендиректора ООО «Норманн-Веста» Владимир Смирнов сообщил, что компания ищет инвестора для приобретения необходимого жилищного фонда. Добавим, «Норманн-Веста» входит в холдинг «Норманн». В настоящее время у холдинга три долгостроя в Петербурге: ЖК «На Заречной», ЖК «Три апельсина» и ЖК «Ижора парк».

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