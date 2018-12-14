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14.12.18 / 21:43 Новости / Россия и мир

Силуанов отказал Белоруссии в компенсации за налоговый маневр

Он назвал налоговый маневр внутренним делом РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не обещала Белоруссии никаких компенсаций за изменения налогового законодательства России. Об этом первый вице-премьер сообщил журналистам в пятницу.

Силуанов отметил, что такие изменения, в том числе налоговый маневр в нефтегазовой отрасти, являются внутренним делом России, передает «Прайм». Он добавил, что эта тема обсуждалась на заседании совмина Союзного государства 13 декабря.

По словам министра, Россия предложила белорусской стороне обсуждать все вопросы экономического сотрудничества в русле совместных решений по исполнению Союзного договора 1999 года. По его мнению, в настоящее время договор соблюдается частично. Он также отметил необходимость придания нового импульса отношениям сторон в рамках ранее достигнутых договоренностей.

Отметим, также Силуанов сообщил, что Россия и Белоруссия на заседании совмина 13 декабря не обсуждали вопрос снижения цены на российский газ для Белоруссии. Ранее, 6 декабря, на заседании Высшего евразийского экономического совета в Петербурге президенты РФ Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко обсудили справедливость текущей цены на газ для Белоруссии. Однако стороны не договорились о снижении цены.

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