Следствие задержало начальника Свердловской железной дороги и провело у него обыск По делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги») Алексея Миронова. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время против него возбуждено дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). В ведомстве уточнили, что Миронова допросили в качестве подозреваемого. Также правоохранители провели личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение.

В пятницу следствие решит вопрос об избрании Миронову меры пресечения, расследование продолжается. Другие подробности не сообщаются. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает ТАСС. Между тем в пресс-службе Свердловской железной дороги отказались от комментариев агентству. Добавим, Алексей Миронов возглавил организацию в 2011 году.