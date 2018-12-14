Все новости

14.12.18 / 12:20 Новости / Россия и мир

Следствие задержало начальника Свердловской железной дороги и провело у него обыск

По делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги (филиал ОАО «Российские железные дороги») Алексея Миронова. Об этом в пятницу сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время против него возбуждено дело по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). В ведомстве уточнили, что Миронова допросили в качестве подозреваемого. Также правоохранители провели личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение.

В пятницу следствие решит вопрос об избрании Миронову меры пресечения, расследование продолжается. Другие подробности не сообщаются. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга, передает ТАСС. Между тем в пресс-службе Свердловской железной дороги отказались от комментариев агентству. Добавим, Алексей Миронов возглавил организацию в 2011 году.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.