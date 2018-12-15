Синоптики обещают гололедицу в воскресенье в Петербурге

Синоптики обещают гололедицу в воскресенье в Петербурге. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха ночью составит -6..-8 градусов по Цельсию, днем – от -4 до -6 градусов. Погода будет облачная, но без осадков. Скорость ветра составит 2-7 м/с, отметили спасатели.

Напомним, ранее синоптики обещали похолодание. Оно началось в пятницу — температура воздуха опустилась до -8 градусов.