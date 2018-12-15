Полиция провела обыски по делу о мошенничестве с деньгами авиационного вуза Компания должна была поставить вузу новый тренажер

Полиция провела обыски по уголовному делу о мошенничестве с деньгами авиационного вуза. Об этом в ГУ МВД по Петербургу сообщили в субботу.

Обыски прошли в университете и коммерческой фирме-подрядчике, которая сотрудничала с вузом. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства нескольких сотрудников коммерческой компании. В настоящий момент полиция устанавливает причастных к преступлению людей. Ведомство приняло меры по их розыску и задержанию, уточнили в МВД.

По данным полиции, в 2012 году неизвестные сотрудники вуза и компании заключили договор на поставку тренажера для самолета. Общая сумма – 350 млн рублей. При этом, фирма поставила не новый тренажер на сумму не более 270 млн рублей. Представители университета и компании были в сговоре, считают в МВД.

Напомним, ранее об аналогичных обысках сообщили СМИ. Мероприятия прошли в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации и компании ООО «Фирма «Новые информационные технологии в авиации». Причина обыска — поставка в вуз полноразмерного тренажера самолета «Бомбардье CRJ200». СМИ сообщили, что сумма ущерба составила 300 млн рублей.