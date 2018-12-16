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16.12.18 / 14:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Шаттлы отвезут хоккейных болельщиков от метро к Крестовскому острову

16 и 22 декабря

ФК «Зенит»

Фото АБН

Бесплатные автобусы будут курсировать между станциями метро и Крестовским острове в дни хоккейных матчей на стадионе. Об этом в воскресенье напомнили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Шаттлы будут ходить с 14:00 до 17:00 по трем маршрутам: S3 от метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 от «Выборгской» до автостанции «Крестовский остров» и S6 от метро «Чкаловская» до улицы Спортивная. Автобусы также развезут болельщиков к метро в течение двух часов после окончания матчей.

Добавим, хоккейные матчи пройдут на стадионе на Крестовском острове 16 и 22 декабря. В эти дни сыграют сборные России и Финляндии и СКА и ЦСКА соответственно. Ранее сообщалось, что зрители купили на игры суммарно около 75 тыс. билетов.

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