Все новости

16.12.18 / 18:03 Новости / Петербург и Ленобласть

В понедельник в Петербурге похолодает до -6

Будет снег и гололедица

Фото АБН

В понедельник, 17 декабря, температура воздуха в Петербурге опустится днем до -4…-6 градусов. Такие данные в воскресенье приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в городе местами ожидается небольшой снег, а на дорогах – гололедица. В целом же будет облачная с прояснениями погода.

Добавим, в Ленобласти в понедельник также будет минусовая температура. Ночью столбик термометра опустится до -7…-12 градусов, а на востоке – до -20 градусов. Днем же потеплеет до -4…-9 градусов, на востоке региона – до -13. Кроме того, синоптики ожидают небольшой снег и гололедицу.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.