В понедельник в Петербурге похолодает до -6 Будет снег и гололедица

В понедельник, 17 декабря, температура воздуха в Петербурге опустится днем до -4…-6 градусов. Такие данные в воскресенье приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в городе местами ожидается небольшой снег, а на дорогах – гололедица. В целом же будет облачная с прояснениями погода.

Добавим, в Ленобласти в понедельник также будет минусовая температура. Ночью столбик термометра опустится до -7…-12 градусов, а на востоке – до -20 градусов. Днем же потеплеет до -4…-9 градусов, на востоке региона – до -13. Кроме того, синоптики ожидают небольшой снег и гололедицу.