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17.12.18 / 16:40 Новости / Россия и мир

Физики определили работу поля в присутствии нестационарных зарядов

Ранее считалось, что это невозможно

Фото: nstar-spb.ru

Физики Армен Аллавердян и Давид Караханян определили работу поля в присутствии нестационарных зарядов. Их статья опубликована в журнале Physical Review Letters, препринт работы выложен на сайте arXiv.org.

Физики построили калибровочно-инвариантный гамильтониан электромагнитного поля, который можно использовать в неравновесной термодинамике. Они вывели уравнения на скалярный и векторный потенциал, а затем решили одно из этих уравнений, выразили скалярный потенциал через плотность зарядов и векторный потенциал, а затем подставили выражение в исходный лагранжиан, отмечает N+1.

В результате функция зарядов зависела только от их плотности и напряженности магнитного поля. С помощью этой функции ученые определили гамильтониан. Используя его, физики сформулировали статистическую механику электромагнитного поля.

Отметим, стандартный гамильтониан электромагнитного поля в присутствии нестационарных зарядов не инвариантен относительно калибровочных преобразований. Кроме того, в рамках классической электродинамики сделать гамильтониан калибровочно-инвариантным нельзя. Также до этой работы считалось, что построить неравновесную термодинамику электромагнитного поля тоже нельзя.

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Реплики

  1. Михаил 18.12.2018 at 09:23 - Reply

    прямым путём к атомарной памяти и логическим элементам

  2. Амон 18.12.2018 at 09:35 - Reply

    Армен Аллавердян и Давид Караханян…
    Уже интересно!

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