Следователи Вологды провели обыски из-за взрыва в подъезде «Газпром газораспределение Вологда», «Техногазсервис»

Сотрудники Следственного комитета Вологодской области провели обыски в ряде компаний из-а взрыва, который произошел в подъезде в ночь на 16 декабря. Об этом в силовом ведомстве сообщили в понедельник.

Обыски прошли в компаниях АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО «Техногазсервис», а также в управляющей компании. Следователи провели выемку документов, касающихся монтажа, эксплуатации и обслуживания газового оборудования многоквартирного дома.

Напомним, взрыв произошел в квартире пятиэтажного дома по улице Карла Маркса в Вологде. В результате погиб один человек. В больницах остаются двое пострадавших. СК расследует уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».