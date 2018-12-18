Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева «о милитаризации Крыма» И выразила озабоченность ситуацией

Генассамблея ООН приняла резолюцию «о милитаризации» Крыма, а также Черного и Азовского морей, которую внесла Украина. Об этом стало известно в ночь на вторник.

Направленный против Москвы документ поддержали 66 государств, передает ТАСС. Против выступили 19 стран, еще 72 – воздержались.

Генассамблея обеспокоена в связи с присутствием российских военных в Крыму, а также увеличивающимся военным присутствием в акваториях Черного и Азовского морей. Вместе с тем стороны отклонили поправки Ирана и Сирии, которые предлагали сбалансировать документ, уточняет агентство. В частности, они призывали к тщательному расследованию инцидента в Керченском проливе и «призвать обе стороны к сдержанности и уважению суверенных границ друг друга».

Напомним, Крым фактически вошел в состав РФ в 2014 году. Тогда же Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала страны не признавать полуостров частью России.