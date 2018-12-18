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18.12.18 / 08:45 Новости / Политика / Россия и мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева «о милитаризации Крыма»

И выразила озабоченность ситуацией

Генассамблея ООН приняла резолюцию «о милитаризации» Крыма, а также Черного и Азовского морей, которую внесла Украина. Об этом стало известно в ночь на вторник.

Направленный против Москвы документ поддержали 66 государств, передает ТАСС. Против выступили 19 стран, еще 72 – воздержались.

Генассамблея обеспокоена в связи с присутствием российских военных в Крыму, а также увеличивающимся военным присутствием в акваториях Черного и Азовского морей. Вместе с тем стороны отклонили поправки Ирана и Сирии, которые предлагали сбалансировать документ, уточняет агентство. В частности, они призывали к тщательному расследованию инцидента в Керченском проливе и «призвать обе стороны к сдержанности и уважению суверенных границ друг друга».

Напомним, Крым фактически вошел в состав РФ в 2014 году. Тогда же Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала страны не признавать полуостров частью России.

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Реплики

  1. Димитрий 18.12.2018 at 12:28 - Reply

    Россия, Белоруссия и Украина — это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
    Теперь из-за холуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.

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