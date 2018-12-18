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18.12.18 / 13:51 Новости / Россия и мир / Финансы

Курс евро превысил 76 рублей в ходе торгов

Доллар стоит около 66,7 рублей

Курс евро превысил 76 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло во вторник.

По фиксингу на 13:30 по московскому времени, евро дорожает на 24 копейки и стоит около 75,98 рублей. Максимально курс европейской валюты достигал во вторник 76,0225 рублей, минимум составлял 75,7050 рублей.

Добавим, доллар к этому времени подешевел на 4 копейки и торгуется по 66,73 рублей. Максимально за «американца» предлагали 66,8800 рублей, минимально – 66,6125 рублей.

По оценкам экспертов, опрошенных АБН, курс доллара в декабре будет колебаться в пределах 65-69 рублей, а курс евро составит 75-77 рублей. Аналитики отмечают, что в конце ноября для рубля сложилась трудная ситуация. В декабре российскую валюту ждет еще несколько сложностей: конец налогового периода, выплата по госдолгу и санкционные риски.

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