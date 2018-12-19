Все новости

19.12.18 / 13:18 Новости / Петербург и Ленобласть

В среду по Неве совершит демонстрационный проход ледокол «Андрей Вилькицкий»

И пришвартуется на два дня у Благовещенского моста

В среду по Неве совершит демонстрационный проход «танцующий» ледокол Андрей Вилькицкий». Об этом сообщили в компании «Газпром нефть».

В 13:10 ледокол отправится от причала старого Морского вокзала, а в 14:40 пришвартуется на Английской набережной. Он будет стоять у Благовещенского моста в течение двух дней. После стоянки на Английской набережной он отправится в район Северного морского пути.

Отметим, ледокол построен на Выборгском судостроительном заводе по заказу «Газпром нефти» для обеспечения сопровождения танкеров с арктической нефтью. Ледокол уже прошел ходовые испытания в Балтийском море. Высота ледокола – семь этажей, на его палубах расположены вертолетная площадка, аварийные катера, пожарная станция и госпиталь. Ледокол «Андрей Вилькицкий» называют «танцующим» за его маневренность – он легко может двигаться во льдах задним и боковым ходом.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.