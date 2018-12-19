В среду по Неве совершит демонстрационный проход ледокол «Андрей Вилькицкий» И пришвартуется на два дня у Благовещенского моста

В среду по Неве совершит демонстрационный проход «танцующий» ледокол Андрей Вилькицкий». Об этом сообщили в компании «Газпром нефть».

В 13:10 ледокол отправится от причала старого Морского вокзала, а в 14:40 пришвартуется на Английской набережной. Он будет стоять у Благовещенского моста в течение двух дней. После стоянки на Английской набережной он отправится в район Северного морского пути.

Отметим, ледокол построен на Выборгском судостроительном заводе по заказу «Газпром нефти» для обеспечения сопровождения танкеров с арктической нефтью. Ледокол уже прошел ходовые испытания в Балтийском море. Высота ледокола – семь этажей, на его палубах расположены вертолетная площадка, аварийные катера, пожарная станция и госпиталь. Ледокол «Андрей Вилькицкий» называют «танцующим» за его маневренность – он легко может двигаться во льдах задним и боковым ходом.