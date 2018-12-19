Все новости

19.12.18 / 20:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Белоусов сообщил о рисках невыполнения майского указа президента

Из-за изменения финансирования

Коллаж АБН

Помощник президента России Андрей Белоусов сообщил о рисках невыполнения майского указа главы государства. Об этом стало известно в среду из соответствующего письма помощника вице-премьеру Максиму Акимову.

В частности, Белоусов указал на недостатки в работе комиссии правительства по транспорту над комплексным планом по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, передает РБК. Помощник президента изучил документы комиссии по финансированию программы на 2019 год. Белоусов обнаружил, что финансирование не совпадает с суммой, заложенной в федеральный бюджет. Бюджетные средства сократили на 34 млрд рублей, а внебюджетные – на 62,5 млрд рублей.

Помощник президента считает, что из-за расхождения некоторые задачи из майского указа могут быть не выполнены. Среди них, увеличение грузопотока по Северному морскому пути.

Напомним, президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу увеличить грузопоток пути к 2024 году. Он должен вырасти до 80 млн т. Это почти в восемь раз больше текущего показателя. Правительство решило выделить на план по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры 764,8 млрд рублей на 2019 году. Из бюджета планировалось привлечь 348 млрд рублей.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.