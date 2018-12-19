Белоусов сообщил о рисках невыполнения майского указа президента Из-за изменения финансирования

Помощник президента России Андрей Белоусов сообщил о рисках невыполнения майского указа главы государства. Об этом стало известно в среду из соответствующего письма помощника вице-премьеру Максиму Акимову.

В частности, Белоусов указал на недостатки в работе комиссии правительства по транспорту над комплексным планом по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, передает РБК. Помощник президента изучил документы комиссии по финансированию программы на 2019 год. Белоусов обнаружил, что финансирование не совпадает с суммой, заложенной в федеральный бюджет. Бюджетные средства сократили на 34 млрд рублей, а внебюджетные – на 62,5 млрд рублей.

Помощник президента считает, что из-за расхождения некоторые задачи из майского указа могут быть не выполнены. Среди них, увеличение грузопотока по Северному морскому пути.

Напомним, президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу увеличить грузопоток пути к 2024 году. Он должен вырасти до 80 млн т. Это почти в восемь раз больше текущего показателя. Правительство решило выделить на план по расширению и модернизации магистральной инфраструктуры 764,8 млрд рублей на 2019 году. Из бюджета планировалось привлечь 348 млрд рублей.