Госдума приняла закон, ужесточающий требования к застройщикам Цены на жилье могут вырасти на 20%



Госдума РФ в третьем, окончательном решении приняла закон, ужесточающий контроль за деньгами участников долевого строительства.Об этом стало известно в среду из соответствующего документа, опубликованного на сайте система обеспечения законодательной деятельности.

Автором инициативы было правительство РФ. Теперь с 1 июля все застройщики переходят на новую схему долевого строительства, по которой компании будут получать деньги дольщиков не напрямую, а через эскроу-счета. На банковских счетах деньги будут храниться до тех пор, пока девелопер полностью не сдаст объект. К строительству жилья компании будут привлекать банковские кредиты.

Закон обязывает застройщика пропорционально распределять по всем домам затраты при комплексном обустройстве территорий. Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин пояснял, что подобные поправки призваны минимизировать вероятность неоконченного строительства.

Также поправки регулируют порядок банкротства жилищно-строительных кооперативов. Согласно документу, запрещается создавать новые ЖСК с прежним членским составом, чтобы подать на банкротство первичной организации. А также солидарная ответственность за убытки заменяется на субсидиарную.

Отметим, ранее эксперты в области жилищного строительства заявляли, что принятие этого закона приведет к подорожанию себестоимости жилья на 20%. Соответственно, увеличится и цена квартир. Также ожидается, что резкий переход к новому порядку обойдется в 1,5 трлн рублей.