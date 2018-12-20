В Петербурге продается бывший офис «Фининвеста» Начальная цена - 132,8 млн рублей

В Петербурге 11 февраля пройдут торги по продаже бывшего офиса банка «Фининвест» у станции метро «Приморская». Об этом в среду сообщили в Российском аукционном доме (РАД).

Нежилое здание 2006 года постройки по улице Нахимова в доме №15Е находится в хорошем состоянии, отмечается в сообщении. Общая площадь трехэтажного объекта – 2,6 тыс. кв. м. В здании проведено отопление, водо- и электроснабжение. Начальная цена лота составляет 132,8 млн рублей. Продажа пройдет на электронной торговой площадке ЭТП РАД.

Провести торги поручило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В настоящее время «Фининвест» находится в стадии ликвидации.

Отметим, в начале декабря РАД сообщил о проведении торгов склада со скидкой 37%. Производственно-складской комплекс находится в промзоне «Парнас». Ранее комплекс стоил 800 млн рублей. С учетом скидки начальная цена лота составила 500 млн рублей.