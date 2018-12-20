Выборгский судостроительный завод передал заказчику ледокол «Андрей Вилькицкий»

Выборгский судостроительный завод передал заказчику ООО «Газпромнефть» ледокол «Андрей Вилькицкий». Об этом в четверг сообщили в Объединенной судостроительной компании (ОСК), в которую входит завод.

В ОСК заявили, что ледокол является вторым в своей серии. Он может работать в сплошном льду толщиной в два метра при температура до -50 градусов по Цельсию. «Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы», — отметил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.

Отметим, накануне ледокол совершил демонстративный проход по Неве. Судно прошло от Морского вокзала до Английской набережной. Там «Андрей Вилькицкий» простоит десять дней. Затем ледокол планировали отправить в район Северного морского пути.