Все новости

20.12.18 / 19:20 Новости / Петербург и Ленобласть

Выборгский судостроительный завод передал заказчику ледокол «Андрей Вилькицкий»

Выборгский судостроительный завод передал заказчику ООО «Газпромнефть» ледокол «Андрей Вилькицкий». Об этом в четверг сообщили в Объединенной судостроительной компании (ОСК), в которую входит завод.

В ОСК заявили, что ледокол является вторым в своей серии. Он может работать в сплошном льду толщиной в два метра при температура до -50 градусов по Цельсию. «Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы», — отметил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.

Отметим, накануне ледокол совершил демонстративный проход по Неве. Судно прошло от Морского вокзала до Английской набережной. Там «Андрей Вилькицкий» простоит десять дней. Затем ледокол планировали отправить в район Северного морского пути.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.