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20.12.18 / 15:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика / Россия и мир

Путин про Пригожина: Все мои повара – сотрудники ФСО. Других поваров у меня нет

А деятельность «ЧВК Вагнера» должна оценить Генпрокуратура

«Все мои повара – сотрудники ФСО. Других поваров у меня нет», — сказал президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, связанный с фигурой бизнесмена Евгения Пригожина, которого ряд СМИ также называют «кремлевским поваром» и «поваром Путина». Ответ прозвучал в четверг в ходе традиционной пресс-конференции Владимира Путина.

«Все мои повара — сотрудники ФСО. Они люди военные. В разных званиях. Надо, чтобы это было ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Есть даже такое понятие – «безопасное питание». Мы это питание никому, кроме сотрудников ФСО, не передаем», — сказал Путин.

Комментируя деятельность «ЧВК Вагнера», которую СМИ связывают с Пригожиным, Путин сказал, что ее работу может проверить Генпрокуратура. «Всё должно оставаться в рамках закона. Всё. Мы можем запретить и частную охранную деятельность. У нас там работает чуть ли не 1 млн человек. Если эта «группа Вагнера» что-то нарушает, то тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку. По поводу присутствия за границей. Если они не нарушают российские законы, они имеют право продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — заявил президент.

Вопрос Ильи Азара был посвящен убийству журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они отправились в Центральноафриканскую республику для съемки фильма о деятельности частной военной компании Вагнера («ЧВК Вагнера»), которая, по некоторым данным, ведет там деятельность. С ее работой некоторые СМИ связывают и Евгения Пригожина, ресторатора, компании которого занимаются поставками продовольственных товаров для российских властей.

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