«Дочка» «Роснефти» выкупит акции материнской компании До III квартала 2019 года

«Роснефть» заключила договор, согласно которому ее «дочка» — «РН-капитал» — будет приобретать ценные бумаги нефтяной компании. Об этом стало известно в четверг из материалов «Роснефти».

Договор будет действовать с даты заключения по III квартал 2019 года. При этом количество бумаг, запланированных к выкупу, будет зависеть от динамики котировок ценных бумаг, отмечается в сообщении.

Напомним, совет директоров «Роснефти» одобрил начало реализации программы обратного выкупа акций (buy back) в августе. Предполагается, что программа объемом $2 млрд продлится до конца 2020 года. Агентом выкупа выбран швейцарский банк UBS.