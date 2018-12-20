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20.12.18 / 15:51 Новости / Россия и мир

«Дочка» «Роснефти» выкупит акции материнской компании

До III квартала 2019 года

Фото АБН

«Роснефть» заключила договор, согласно которому ее «дочка» — «РН-капитал» — будет приобретать ценные бумаги нефтяной компании. Об этом стало известно в четверг из материалов «Роснефти».

Договор будет действовать с даты заключения по III квартал 2019 года. При этом количество бумаг, запланированных к выкупу, будет зависеть от динамики котировок ценных бумаг, отмечается в сообщении.

Напомним, совет директоров «Роснефти» одобрил начало реализации программы обратного выкупа акций (buy back) в августе. Предполагается, что программа объемом $2 млрд продлится до конца 2020 года. Агентом выкупа выбран швейцарский банк UBS.

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