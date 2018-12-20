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20.12.18 / 19:21 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже завершились в красной зоне

Индекс Мосбиржи – 2352,88 пункта; индекс РТС – 1083,47 пункта

Торги на Московской бирже в четверг завершились в красной зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 0,24% и составил 2352,88 пункта.

Индекс РТС к вечеру четверга упал на 1,47% и достиг уровня 1083,47 пункта.

По словам старшего аналитика Альпари Анны Бодровой, российский фондовый рынок пока не опускается ниже, однако вероятность нового «медвежьего» наступления все равно остается. Индекс МосБиржи пытается стабилизироваться на уровне 2335-2350 пунктов, ближайшая значимая поддержка стоит на уровне 2310 пунктов. Не исключается, что индекс РТС будет торговаться в районе 1080 пунктов далее.

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