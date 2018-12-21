«Адмирал флота Касатонов» начал первый этап ходовых испытаний В сдаточную команду судна входят судостроители, представители подрядчиков и Военной приемки

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» отправился на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь».

В сдаточную команду судна входят судостроители, представители подрядчиков и Военной приемки. На протяжении первого этапа испытаний, который продлится до Нового года, сдатчики протестируют системы и устройства фрегата в разных ходовых режимах. Кроме того, они проверят мореходные качества корабля и «обкатают» все механизмы.

После окончания всех испытаний судно передадут Военно-Морскому Флоту. Это необходимо сделать до конца будущего года. Имя кораблю дали в честь моряка-подводника, военачальника, Героя СССР из военной династии Владимира Афанасьевича Касатонова.

Отметим, в начале сентября «Северная верфь» начала «заселять» экипаж на корвет «Гремящий». Перед этим была проведена контрольная проверка комиссии. Сообщалось, что заселение будет проходить на протяжении двух недель. Судно входит в проект 20385.