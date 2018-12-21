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21.12.18 / 17:23 Новости / Россия и мир / Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна до 42 млн тонн

Около 28 млн тонн – в I полугодии и 14 млн тонн – во II полугодии

Коллаж АБН

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна до 42 млн тонн в текущем сельскохозяйственном году. Об этом в ведомстве сообщили в пятницу.

При этом по итогам I полугодия поставки за рубеж ожидаются на уровне 28 млн тонн, а во II полугодии – 14 млн тонн. Согласно оценке министерства, при таком объеме экспорта российский рынок будет обеспечен зерном, а также достаточными переходящими запасами для сохранения стабильной ценовой ситуации.

Отмечается, что в настоящее время поставки зерна составили 26,8 млн тонн (+4% год к году). Экспорт пшеницы вырос до 22,6 млн тонн (+12%).

В конце октября Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерновых. Сообщалось, что по итогам года ведомство рассчитывает получить валовой сбор зерновых — 109 млн тонн. Из этого объема две трети продукции составляет пшеница. Тогда в министерстве говорили, что на экспорт может пойти прядка 38-39 млн тонн зерна.

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