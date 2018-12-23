Дорожники в снег укладывают асфальт в Приморском районе Петербурга – очевидцы На Шуваловском проспекте

Дорожные службы укладывают асфальт в Приморском районе, несмотря на минусовую температуру и снег. Видео в воскресенье опубликовали очевидцы в Telegram-канале группы «ДТП и ЧП Петербург».

Согласно видео, речь, вероятно, идет о работах на Шуваловском проспекте. Добавим, по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», в настоящее время сквозное движение на перекрестке Мебельной улицы и Шуваловского проспекта закрыто в связи с продолжением работ по реконструкции инженерных сетей. Работы на участке должны завершить 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что Росавтодор разрешил дорожникам укладывать асфальт в мороз и снегопад. Работы можно проводить при температуре до -10 градусов и незначительных осадках. Согласно рекомендациям ведомства, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков — более 5 мм.