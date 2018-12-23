Все новости

23.12.18 / 18:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Дорожники в снег укладывают асфальт в Приморском районе Петербурга – очевидцы

На Шуваловском проспекте

ремонт дорог

Фото АБН

Дорожные службы укладывают асфальт в Приморском районе, несмотря на минусовую температуру и снег. Видео в воскресенье опубликовали очевидцы в Telegram-канале группы «ДТП и ЧП Петербург».

Согласно видео, речь, вероятно, идет о работах на Шуваловском проспекте. Добавим, по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», в настоящее время сквозное движение на перекрестке Мебельной улицы и Шуваловского проспекта закрыто в связи с продолжением работ по реконструкции инженерных сетей. Работы на участке должны завершить 27 декабря.

В ноябре сообщалось, что Росавтодор разрешил дорожникам укладывать асфальт в мороз и снегопад. Работы можно проводить при температуре до -10 градусов и незначительных осадках. Согласно рекомендациям ведомства, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков — более 5 мм.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.