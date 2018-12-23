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23.12.18 / 16:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Автомобилистов предупредили о метелях и гололедице в Ленобласти в начале рабочей недели

На дорогах будут дежурить более 300 единиц спецтехники

Фото АБН

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупредило автомобилистов о метелях и гололедице в Ленинградской области в начале рабочей недели. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

По данным специалистов, температура воздуха 24 декабря днем составит -6…-15 градусов, 25 декабря будет колебаться от -3 до -14 градусов, а 26 декабря – от 0 до -8 градусов. При этом в Ленобласти ожидаются снегопады, на дорогах – местами гололедица и снежные заносы.

В связи с этим дорожники работают в режиме повышенной готовности. На дорогах будут дежурить более 300 единиц спецтехники. Автомобилистов же просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от маневров и следить за техническим состоянием машины.

Добавим, в Петербурге рабочая неделя начнется также со снега и гололедицы. Столбик термометра в течение суток будет колебаться от 8 до 10 градусов ниже нуля.

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