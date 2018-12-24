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24.12.18 / 21:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Козак поручил ФАС и Минпромторгу проверить цены на металлопрокат

До 31 января

Фото: vestikavkaza.ru

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и Минпромторгу проверить цены на металлопрокат и трубную продукцию. Соответствующее поручение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

Ведомства должны проанализировать цены к 31 января 2019 года. Также ФАС и Минпромторг проверят признаки наличия нарушений антимонопольного закона. По информации «Коммерсанта», на совещании с Козаком представители нефтяной отрасли заявили о высокой стоимости труб нефтегазового сортамента.

Напомним, ранее правительство и нефтегазовые компании заключили соглашение о сдерживании стоимости топлива. В ноябре Козак решил создать единый орган, который будет отвечать за нефтегазовый сектор. Вице-премьер поручил ведомствам проработать этот вопрос до апреля. Предложения должны касаться не только создания государственного органа, но изменения законодательства.

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