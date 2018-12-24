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24.12.18 / 14:57 Новости / Петербург и Ленобласть

На Большом Сампсониевском проспекте на проезжую часть обвалилась стена – очевидцы

О пострадавших не сообщается

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

На Большом Сампсониевском проспекте в Выборгском районе Петербурга обвалилась стена – кирпичи оказались на проезжей части. Об этом в понедельник сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По словам горожан, стена обвалилась во время сноса здания. О пострадавших не сообщается.

Между тем в ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что в ходе происшествия никто не пострадал, пишет «Мойка78». В настоящее время место происшествия огорожено. Разбирать завалы будет подрядчик, указывает издание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге горел особняк Черкасского на Васильевском острове. По данным спасателей, возгорание произошло на первом этаже – горел мусор. С пожаром удалось справиться за 40 минут.

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