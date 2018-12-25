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25.12.18 / 13:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов призвал поддержать активистов в городских инициативах

Ранее врио прогулялся с горожанами по Центральному району

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов призвал поддержать активистов, которые выступают с различными городскими инициативами. Такое заявление он сделал во вторник на заседании Смольного.

В частности, он сказал, что такие движения должны быть в каждом районе, а активисты должны иметь возможность говорить с властью о проблемных вопросах городской среды. Беглов дал поручение городскому комитету по молодежной политике организовать патрули, которые будут следить за порядком в своих районах.

Ранее Александр Беглов встретился с активистами Центрального района. Горожане указывали, что встреча прошла «без всякой свиты». Они рассказали Беглову о проблемах района и задали вопросы. Тогда врио обещал поддержать молодежь, сообщили активисты.

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