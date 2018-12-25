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25.12.18 / 14:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов назвал активистку Андрееву «сложной женщиной»

«Но понять ее можно»

Фото: Instagram Андрея Кибитова

Врио губернатора Петербурга Александра Беглов назвал активистку Аллу Андрееву «сложной женщиной», однако «ее можно понять, она потеряла мужа». Такое мнение он высказал во вторник на заседании Смольного.

Беглов сказал об Андреевой в контексте проблемы обманутых дольщиков Петербурга. По его словам, в 2019 году 85% петербургских дольщиков получат свои квартиры, остальная часть – в 2020 году.

Беглов добавил, что это связано с процедурами банкротства застройщиков. Городу нужно оценить, сколько средств необходимо для достройки проблемных объектов.

Напомним, Андреева выступила на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, попросив главу государства обратить внимание на проблему обманутых дольщиков в Петербурге. Путин поручил Беглову встретиться с активисткой. На следующий день Андреева покинула совещание в Смольном до его начала, заявив, что рассчитывала на личную встречу с врио.

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