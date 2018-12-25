«Газпром» одобрил инвестпрограмму на следующий год

«Газпром» одобрил инвестиционную программу на следующий год. Об этом организация сообщила во вторник.
Размер инвестиций составит 1,325 трлн рублей, передает ТАСС. Объем инвестпрограммы на 11% меньше скорректированной программы текущего года. При этом, размер инвестиций на следующий год на 3,6% больше первоначального плана 2918 года.
Кроме этого, «Газпром» утвердил объем внешних финансовых заимствований. Он составит 297,8 млрд рублей.
Отметим, ранее во вторник министр энергетики Александр Новак сообщил о рекордной добыче газа в текущем году. Всего в России добыли 733 млрд куб.м. Это больше прошлого года на 10%. Причины – увеличение потребления газа в Европе и запуск «Ямал СПГ».
111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.