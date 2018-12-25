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25.12.18 / 20:01 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» одобрил инвестпрограмму на следующий год

Она составит 1,325 трлн рублей

Фото АБН

«Газпром» одобрил инвестиционную программу на следующий год. Об этом организация сообщила во вторник.

Размер инвестиций составит 1,325 трлн рублей, передает ТАСС. Объем инвестпрограммы на 11% меньше скорректированной программы текущего года. При этом, размер инвестиций на следующий год на 3,6% больше первоначального плана 2918 года.

Кроме этого, «Газпром» утвердил объем внешних финансовых заимствований. Он составит 297,8 млрд рублей.

Отметим, ранее во вторник министр энергетики Александр Новак сообщил о рекордной добыче газа в текущем году. Всего в России добыли 733 млрд куб.м. Это больше прошлого года на 10%. Причины – увеличение потребления газа в Европе и запуск «Ямал СПГ».

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