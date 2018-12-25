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25.12.18 / 16:05 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге предложили ввести отдельный закон об обращении с животными

Муниципалы смогут определять места для выгула домашних животных

Фото АБН

Депутаты Денис Четырбок и Роман Коваль разработали и внесли в петербургский парламент закон о разграничении полномочий властей в сфере обращения с животными. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе председателя комитета по законодательству ЗакСа Петербурга Дениса Четырбока.

Законопроект предоставляет городскому правительству полномочия по созданию и обеспечению функционирования приютов. Кроме того, в случае его принятия Смольный будет регулировать работу с бездомными животными и отвечать за публикацию информации о них в интернете.

По словам депутатов, чаще всего обращения по поводу площадок для выгула животных получают органы местного самоуправления. Они знают больше о проблемах жителей и своей территории, поэтому, согласно документу, устанавливать места для выгула домашних животных будут муниципалы.

Отметим, неделю назад стало известно, что лидер «Единой России» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко подготовил законопроект, согласно которому неагрессивных и стерилизованных бездомных собак будут отпускать из приютов на улицы. Кроме того, животные перед этим должны пройти вакцинацию. По словам Тетердинко, это снизит количество бродячих животных и их заболеваний.

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