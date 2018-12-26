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26.12.18 / 13:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Албин: Заявление об уходе я написал еще в октябре

Он всех поблагодарил и попросил прощения

Фото АБН

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что заявление об уходе написал еще в октябре. Об этом Албин сказал в среду.

Экс-чиновник решил покинуть правительство после ухода бывшего губернатора Георгия Полтавченко, передает «Фонтанка» слова Албина. «Спасибо всем, кто мне доверял и помогал эти четыре года. Спасибо петербуржцам – ленинградцам за наш любимый город. Простите, если кому-то не смог, не успел помочь или обидел! Спасибо тебе, любимый Санкт-Петербург!» — добавил бывший вице-губернатор.

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Напомним, ранее в среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку Албина. Также пост покинул другой вице-губернатор – Михаил Мокрецов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение принято в администрации города.

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Реплики

  1. Валера 26.12.2018 at 15:53 - Reply

    Кроме как замешанность в коррупционных скандалах больше об Албине ничего не слышал. Конечно наворотил тут у нас дел и ушёл в отставку. Хорошо бы, если Беглов подзачистит полностью наше чиновничье болото. На очереди Макаров?

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