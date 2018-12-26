Албин: Заявление об уходе я написал еще в октябре

Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что заявление об уходе написал еще в октябре. Об этом Албин сказал в среду.
Экс-чиновник решил покинуть правительство после ухода бывшего губернатора Георгия Полтавченко, передает «Фонтанка» слова Албина. «Спасибо всем, кто мне доверял и помогал эти четыре года. Спасибо петербуржцам – ленинградцам за наш любимый город. Простите, если кому-то не смог, не успел помочь или обидел! Спасибо тебе, любимый Санкт-Петербург!» — добавил бывший вице-губернатор.
Читайте также: «Албин – Беглову: Попросите СМИ «не плевать в спину» уходящим«
Напомним, ранее в среду врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку Албина. Также пост покинул другой вице-губернатор – Михаил Мокрецов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение принято в администрации города.
113 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.
Реплики
Кроме как замешанность в коррупционных скандалах больше об Албине ничего не слышал. Конечно наворотил тут у нас дел и ушёл в отставку. Хорошо бы, если Беглов подзачистит полностью наше чиновничье болото. На очереди Макаров?