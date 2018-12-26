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26.12.18 / 16:33 Новости / Россия и мир / Экономика

ФРИИ инвестировал 100 млн рублей в стартап Pharmznanie

Осенью уже инвестировал в него

Коллаж АБН

Фонд развития интернет-инициатив инвестировал 100 млн рублей в стартап для обучения фармацевтов и провизоров Pharmznanie. Об этом сообщили в фонде, пишет в среду «Коммерсантъ».

Инвестиции пройдут двумя траншами: в 65 млн рублей и в 35 млн рублей. Деньги пойдут на дальнейшее масштабирование компании на российском рынке, а также на экспансию в США и Европу, отмечает «Ъ».

Pharmznanie имеет два продукта: онлайн-платформу с образовательными курсами для сотрудников аптек Pharmznanie, а также маркетплейс PharmMarket для взаимодействия компаний с малой и средней аптечной розницей. На первой площадке регулярно проходят обучение более 60 тыс. провизоров и фармацевтов. Всего с проектом сотрудничают 65 фармпроизводителей.

В 2017 году по направлению «образование» Pharmznanie получила выручку порядка 23 млн рублей. В 2018 году этот сегмент принес более 60 млн рублей. По итогам года компания ожидает, что общая выручка вырастет примерно в четыре раза по отношению к 2017 году и составит более 80 млн рублей.

Напомним, осенью прошлого года ФРИИ уже инвестировал в Pharmznanie. Тогда фонд приобрел долю в 15%, заплатив за нее 19,8 млн рублей. В этот раз стороны не раскрывают долю и оценку компании.

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