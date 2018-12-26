Цена на нефть Brent медленно набирает обороты Нефть марки Brent торгуется $51 за баррель

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов среды растет на 1,039%. А стоимость барреля WTI прибавила 1,642%. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 15:50 по московскому времени, февральские фьючерсы на нефть Brent стоят $51 за баррель. А стоимость бочки WTI составила $43,24. В ходе торгов среды Brent пробила отметку в $50 впервые с июля прошлого года и стоила $49.93 за баррель.

Эксперт ГК «ФИНАМ» Василий Олейник отметил, что цены на нефть показывают первые признаки роста после почти трёхмесячного обвала. При этом спекулятивных коротких позиций на рынке нефти сейчас очень много, поэтому шансы технического отскока на 10-15% высокие.