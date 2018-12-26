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26.12.18 / 18:42 Новости / Россия и мир / Экономика

В ноябре нерезиденты снизили вложения в российские ОФЗ на 9 млрд рублей

Снижение идет с апреля

В ноябре 2018 года нерезиденты снизили вложения в российские облигации федерального займа на 9 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в ЦБ.

Общая сумма вложений нерезидентов теперь составляет 1,8 трлн рублей. Снижение объемов вложений составило 0,5%. Доля нерезидентов уменьшилась с 25% до 24,7%.

За восемь месяцев вложения нерезидентов сократились на 23,5%. Сокращение составило 553 млрд рублей. В апреле инвестиции в ОФЗ сократились на 131 млрд рублей, в мае – на 97 млрд рублей, в июне – на 141 млрд рублей. В августе снижение составило 98 млрд рублей, в сентябре – 55 млрд рублей, в октябре – 46 млрд рублей.

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