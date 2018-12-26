В горводоканале Дербента прошли обыски – СМИ Подробностей нет

В здании горводоканала Дербента прошли обыски. Об этом в среду пишут местные СМИ.

На информацию от источников ссылаются «АиФ-Дагестан» и РИА «Дагестан». Силовики изъяли документацию за 2017-2018 годы. Следственный действия провели якобы из-за нарушений в деятельности организации и попыток признать ее банкротом. Официальных комментариев по случившемуся нет.

Напомним, с начала 2018 года в Дагестане проводят масштабную проверку органов власти и городских ведомств. По итогам проверок часто увольняют чиновников. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что всего было уволено более 200 человек. Среди задержанных есть высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава правительства республики Абдусамаж Гамидов.