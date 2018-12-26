Сечин спрогнозировал рост цен на бензин в 2019 году Примерно на 1,7%

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин спрогнозировал рост цен на бензин в 2019 году. Сечин дал прогноз в среду.

По словам главы «Роснефти», стоимость бензина будет расти, но незначительно. Повышение НДС и рост акцизов не окажут существенного влияния на рыночные цены. Примерный рост Сечин оценивает в 1,7%.

По словам Сечина, которого цитирует ТАСС, последнее снижение нефтяных цен произошло в основном из-за повышения ставки Федрезерва США. Сама «Роснефть» на следующий год закладывает в консервативный сценарий стоимость барреля в $50-53.

Напомним, ранее нефтяные компании и правительство пришли к соглашению о заморозке цен на бензин. При этом нефтяники смогли перестраховать свои потери, так как соглашение заключалось при высоких рыночных ценах на нефть. Фиксация бензиновых цен на пиковых значениях цен на нефть сделала продажи топлива для нефтяников на российском рынке выгоднее, чем за рубежом. Это косвенно признал и премьер-министр России Дмитрий Медведев.