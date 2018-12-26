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26.12.18 / 21:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Смольный освободил от платы за аренду 13 общественных объединений

Ветеранов и инвалидов

Фото АБН

Смольный освободил от арендной платы 13 общественных объединений Петербурга. Соответствующее постановление в среду подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Новый нормативный документ дополняет перечень общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Петербурга, которых в 2018 году освобождают от платы за пользование находящимися в собственности Петербурга объектами нежилого фонда.

В результате в список попали: Адмиралтейская и Московская местные организации «Всероссийского общества инвалидов», региональная организация «Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям с проблемами развития», региональная организация «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», общественная организация инвалидов Санкт-Петербурга «Воскресение», региональная общественная организация инвалидов по социальной защите и содействию в трудоустройстве «Верба», региональная общественная организация инвалидов спорта «Эдельвейс», петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», межрегиональная организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров», региональная организация «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ», межрегиональная общественная организация «Регистан» инвалидов и участников боевых действий в республике Афганистан и Северном Кавказе, петербургская общественная организация «Совет инвалидов воинов-интернационалистов», региональный общественный фонд социальной поддержки и защиты ветеранов «Омега».

Напомним, в конце прошлой недели Беглов подписал изменение в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». Перечень праздников и памятных дат, проведение которых финансируется за счет средств Петербурга, дополнен праздником День ветерана труда – 2 мая. «Установление нового праздника позволит отметить заслуги ветеранов труда и поблагодарить их за кропотливую работу, многолетний добросовестный труд на благо Санкт-Петербурга и Российской Федерации», — полагают в Смольном.

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