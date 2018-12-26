Банк ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум» Повышенная ставка в размере 7,5% годовых

Банк ВТБ вводит надбавку при открытии онлайн-вклада «Максимум» при открытии его в мобильном или интернет-банке. Об этом в банке сообщили в среду.

Повышенная ставка в размере 7,5% годовых доступна при размещении средств на срок 380 дней с учетом капитализации процентов. Чтобы воспользоваться предложением, нужно открыть депозит до 31 января 2019 года. Минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей.

Отметим, по итогам 2018 года пользователи «ВТБ-Онлайн» дистанционно открыли вклады и накопительные счета на общую сумму более 1,4 трлн рублей. В настоящий момент каждый второй вклад клиенты банка оформляют без посещения офиса.

Напомним, ранее ВТБ запустил сервис, который позволяет осуществлять международные переводы с карты на карту через сайт банка. Сервис доступен клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков 20 стран СНГ и Европы. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, а также Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Украина, Узбекистан, Эстония, Германия, Израиль, Италия, Румыния, Франция и Чехия.