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27.12.18 / 22:15 Без рубрики

Силуанов, Telegram и форекс-дилеры. Итоги четверга

Силуанов заявил, что для нестабильности рубля нет оснований. «Яндекс» удалил из поисковой выдачи Telegram. ЦБ отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров. Фондовый рынок США взлетел до максимальных значений 2009 года. А Греф спрогнозировал рост ставок по ипотеке в 2019 году.

Коллаж АБН

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что для нестабильности курса рубля в следующем году нет оснований. В этом году повлиял отток капитала и иностранных инвесторов из российских бумаг.

«Яндекс» перестал отображать в поисковой выдаче ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. В «Яндексе» сообщили, что, вероятно, ссылка попала в реестр Роскомнадзора.

Банк России отозвал лицензии у пяти крупнейших российских форекс-дилеров. Речь идет о «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».

Фондовые торги в США показали наиболее значительный рост индексов впервые с 2009 года. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов 26 декабря вырос на 1086 пунктов (+4,98%).

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал рост ставок по ипотеке в следующем году. Также он допустил рост депозитных и кредитных ставок в начале следующего года.

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