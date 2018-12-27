ЦБ РФ зарегистрировал правила биржевых торгов на СПбМТСБ Они вступят в силу 9 января

Центробанк РФ зарегистрировал правила проведения торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом в четверг сообщили на сайте биржи.

Изменения вступят в силу в первый торговый день следующего года – 9 января. Среди прочего новые правила предусматривают штрафы за неоднократное неисполнение биржевого договора поставки. Также изменятся тарифные ставки за сверхнормативные заявки: за каждую такую заявку, начиная с 51-ой, придется заплатить 1500 рублей. Кроме того, биржа избавится от категории участников торгов Временный Член Секции «Нефтепродукты». Уточняется, что новые правила введены для того, чтобы повысить эффективность торгов и дисциплину ее участников по исполнению обязательств по договорам с использованием денежного обеспечения.

Отметим, в конце ноября СПбМТСБ и «Роснефть» подготовили перечень мер по борьбе со спекулянтами на рынке. Среди прочего авторы предлагают повыситт ставки денежного обеспечения для трейдеров и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок. Кроме того, стороны решили установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса без дальнейшего заключения договоров. Они направили предложения в ЦБ РФ.