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27.12.18 / 19:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Сотрудникам «Велогорода» Петербурга не выплачивают зарплату

Фото АБН

Сотрудникам «Велогорода» Петербурга не выплачивают заработную плату. Об этом в четверг сообщил руководитель организации Виталий Блаженов.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города не выплатил субсидию организации, передает «Мойка78» слова Блаженова. Он добавил: ««По условиям договора КРТИ должны были перечислить деньги до 12 декабря, но на дворе уже 27-е, а денег нет».

Блаженов заявил, что зарплаты нет с сентября. По словам руководителя «Велогорода»,организация не сможет запустить велопрокат в 2019 году, если не получит деньги в текущем году.

В комитете заявили, что документы о выплате субсидий уже готовы – их направили в комитет финансов. «Победитель конкурсного отбора на право предоставления субсидии в 2018 году – ООО «Каскад», который имеет договорные отношения с ООО «Велогород», — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале текущего года Роскомнадзор заблокировал VPN-сервисы «Велогорода». Регулятор пытался блокировать Telegram, а с проблемами столкнулась сеть велопроката. Организация смогла победить блокировку. Для этого «Велогороду» пришлось «позаимствовать опыт Телеграма».

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