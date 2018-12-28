На Петроградской стороне сносят гостиницу «Северная корона» На ее месте могут построить ЖК

На набережной реки Карповка в Петроградском районе Петербурга сносят недостроенную гостиницу «Северная корона». Об этом стало известно в пятницу.

Как указывает «Канонер», работы проводит арендованная техника; информацию об исполнителе получить не удалось. По данным издания, демонтаж может завершиться весной 2019 года.

Добавим, здание «Северной короны» спроектировал архитектор Марк Рейнберг. В 1990-е работы на почти готовом объекте были остановлены. Как пишет «Канонер», в 2016 году ООО «Северная корона», которому достался долгострой, получило разрешение на строительство жилого дома на месте объекта.