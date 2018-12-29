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29.12.18 / 19:36 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Российские археологи обнаружили в пустыне Кара-Кум высокий уровень техники сырцового строительства

Нашли более 2 тыс. заготовок для глиняных поделок в поселении Йылгынлы-депе

Российские археологи Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН) обнаружили в ходе раскопок поселения Йылгынлы-депе пустыни Кара-Кум высокий уровень техники сырцового строительства и художественного оформления интерьеров. Об этом в ИИМК РАН сообщили в субботу.

По мнению археологов, это ставит Йылгынлы-депе в один ряд со всемирно известным анатолийским памятником Чатал-Хеюком. Культурный слой поселения включает, по оценкам ученых, 20 строительных горизонтов, содержащих остатки сырцовой архитектуры. За годы раскопок памятника — с 1985 по 2014 — экспедиция ИИМК РАН изучила шесть верхних строительных горизонтов, датируемых первой половиной – серединой IV тысячелетия до н.э.

В 2018 году раскопки показали, что с востока перед входом в ранее найденную мастерскую по изготовлению глиняной пластики был двор, соединявший мастерскую с еще одним помещением, где также была сооружена печь для обжига поделок. Ученые уже обнаружили около 2 тыс. единиц заготовок поделок, бракованных поделок, целых и сломанных готовых изделий мелкой глиняной пластики и находок, которые могли использоваться в качестве орудий труда при работе с глиной. Среди общего числа находок обнаружено более 200 поделок из стенок керамики (которые могли использоваться в качестве инструментов), десятки шариков, фишек, фигурок животных, антропоморфных фигурок, пряслиц и наверший; заготовки и бракованные изделия составляют около 1000 единиц. Такое количество изделий мелкой глиняной пластики значительно превосходит нужды одной семьи, и именно это дало основания говорить о производстве поделок для нужд других членов общины поселка, следовательно – о разделении труда и о более развитой социальной структуре примитивного общества эпохи раннего энеолита Туркменистана.

Отметим, поселение Йылгынлы-депе расположено в подгорной полосе Копет Дага  примерно в 240 км на юго-восток от Ашхабада. Оно было основано в начале или середине V тысячелетия до н. э. и просуществовало около 1,5 тыс. лет. В 2014 году во время начала раскопок седьмого строительного горизонта Йылгынлы-депе петербургские археологи обнаружили уникальный комплекс – специализированную мастерскую по изготовлению мелкой глиняной пластики, в которой было обнаружено несколько сотен изготовленных в ней предметов, относящихся к эпохе раннего энеолита (рубеж V – IV тыс. до н.э.). Комплекс мастерской включал: помещение-мастерскую для лепки поделок, наполненную пеплом емкость для сушки вылепленных изделий и комнату с печью для их обжига.

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