РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru откроют СП в 2019 году — Усманов Проект на финальной стадии согласования

РФПИ, Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru откроют совместное предприятие в области e-commerce в 2019 году. Об этом накануне сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-24».

Усманов отметил, что проект и, в частности, два технологических пункта уже на финальной стадии согласования. Для полного закрытия сделки нужно обеспечить соблюдение нескольких условий создания альянса: нужно с помощью ресурсов России обеспечить технологическую безопасность и возможность использования технологий Alibaba в России. Также бизнесмен добавил, что сервера СП должны находиться в России.

Отметим, в октябре текущего года компания USM отказалась от единоличного контроля над Mail.Ru Group через компании «Мегафон» и «МФ Технологии». Для этого в совет директоров группы номинировали ее гендиректора Бориса Дородеева, заместителя гендиректора Дмитрия Сергеева и представителей «Газпромбанка» — Алана Ваксмана и Сергея Меднова.